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Дело обвиненных в смерти младенца врачей из Калининграда рассмотрят в Мособлсуде
Общество
Дело обвиненных в смерти младенца врачей из Калининграда рассмотрят в Мособлсуде
facebook.com  /  Элина Сушкевич

Калининград, 20 декабря. Сегодня в Мособлсуде рассмотрят дело обвиненных в смерти младенца врачей Элины Сушкевич и Елены Белой. Первой инкриминируется убийство новорожденного, а второй организация этого преступления. В прошлом году медиков оправдал суд присяжных, но прокуратура настояла на повторном процессе в Москве. 

Заседание состоятся при условии явки кандидатов в присяжные. В ноябре отбор не состоялся, почему решено было суд перенести. 

Сейчас врачи находятся за решеткой. Адвокаты пытались добиться смягчения меры пресечения для них, но успеха не добились. Обвиняемая в убийстве новорожденного ребенка Сушкевич сама приехала в Москву с целью присутствовать на заседаниях лично, выяснил корреспондент ФАН. 

Ранее ФАН сообщал, что адвокат Сушкевич рассказал об условиях содержания в СИЗО врача из Калиниграда. Она заключена вместе с обвиняемыми в тяжких преступлениях гражданами, но все они относятся к ней дружелюбно, обходится без ссор и конфликтов. 

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россия калининград калининградская область
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