Пешехода сбил насмерть водитель Audi в Калининградской области

Калининград, 19 декабря. Пешехода сбили насмерть на 16 километре областной трассы «Калининград-Мамоново». Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе УМВД региона.

«Автомобиль сбил неизвестного мужчину, который шел по дороге в 17:45. Машина двигалась по проезжей части по ходу движения пешехода, личность которого не установлена», — рассказали в ведомстве.

Житель Калининградской области скончался до приезда скорой помощи. Медики не успели ему помочь.

Ранее ФАН сообщал, что мусоровоз насмерть сбил женщину в подмосковном Ногинске. Она переходила дорогу в неположенном месте.