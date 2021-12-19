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Пешехода сбил насмерть водитель Audi в Калининградской области
Происшествия
Пешехода сбил насмерть водитель Audi в Калининградской области
instagram.com  /  Пресс-служба ГИБДД по Калининградской области

Калининград, 19 декабря. Пешехода сбили насмерть на 16 километре областной трассы «Калининград-Мамоново». Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе УМВД региона. 

«Автомобиль сбил неизвестного мужчину, который шел по дороге в 17:45. Машина двигалась по проезжей части по ходу движения пешехода, личность которого не установлена», — рассказали в ведомстве. 

Житель Калининградской области скончался до приезда скорой помощи. Медики не успели ему помочь. 

Ранее ФАН сообщал, что мусоровоз насмерть сбил женщину в подмосковном Ногинске. Она переходила дорогу в неположенном месте. 

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Все новости / Происшествия / Пешехода сбил насмерть водитель Audi в Калининградской области
россия калининград калининградская область
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