Раненую женщину со следами ссадин и кровоподтеков на лице спасли сотрудники Росгвардии

Калининград, 19 декабря. В областном городе Пионерский наряд Росгвардии спас раненую женщину со следами ссадин и кровоподтеков на лице. Шум борьбы и крики в одной из квартир города услышали местные жители. Они и вызвали правоохранителей.

«Прибывшие по указанному адресу сотрудники Росгвардии встретили в подъезде мужчину со следами крови на руках. Подозреваемый предпринял попытку скрыться, но несмотря на оказанное сопротивление, был задержан до выяснения обстоятельств», — говорят в пресс-службе Росгвардии Калининградской области.

Выяснилось, что он оказался сожителем потерпевшей. Между ними произошел конфликт в процессе употребления алкогольных напитков. Тогда мужчина решил свою собутыльницу избить. Он нанес ей несколько ударов в область лица.

От госпитализации жительница Калининграда отказалась. На место прибыла бригада скорой помощи. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее ФАН сообщал, что Росгвардия задержала пьяного дебошира в баре Петрозаводска. Он разбил стекло входной двери.