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Раненую женщину со следами ссадин и кровоподтеков на лице спасли сотрудники Росгвардии
Общество
Раненую женщину со следами ссадин и кровоподтеков на лице спасли сотрудники Росгвардии
vk.com  /  Пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Калининград, 19 декабря. В областном городе Пионерский наряд Росгвардии спас раненую женщину со следами ссадин и кровоподтеков на лице. Шум борьбы и крики в одной из квартир города услышали местные жители. Они и вызвали правоохранителей. 

«Прибывшие по указанному адресу сотрудники Росгвардии встретили в подъезде мужчину со следами крови на руках. Подозреваемый предпринял попытку скрыться, но несмотря на оказанное сопротивление, был задержан до выяснения обстоятельств», — говорят в пресс-службе Росгвардии Калининградской области. 

Выяснилось, что он оказался сожителем потерпевшей. Между ними произошел конфликт в процессе употребления алкогольных напитков. Тогда мужчина решил свою собутыльницу избить. Он нанес ей несколько ударов в область лица. 

От госпитализации жительница Калининграда отказалась. На место прибыла бригада скорой помощи. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. 

Ранее ФАН сообщал, что Росгвардия задержала пьяного дебошира в баре Петрозаводска. Он разбил стекло входной двери. 

 

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россия калининград калининградская область
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