Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 19:55
19:55
Политика
Политолог Томас Грэм: Байден не решится на ужесточение санкций против России
19:51
Шоу-бизнес
Лопес разозлилась из-за высказывания Аффлека о пьянстве в браке с Гарнер
19:50
Общество
Власти ОАЭ разрешат вход в госучреждения только вакцинированным от COVID-19
19:48
Политика
Трамп заявил о разладе в отношениях с Си Цзиньпином после пандемии COVID-19
19:48
Происшествия
Автомобиль полиции столкнулся с BMW на Петроградской стороне и въехал в витрину магазина
19:46
Армия
Task & Purpose: корабли ВМС США ржавеют из-за эксплуатации на износ
19:43
Политика
Политолог Денисов прямо объяснил, зачем США хотят участвовать в переговорах по Донбассу
19:40
Происшествия
Электричка насмерть сбила 95-летнего мужчину на станции Шевелево в Ленобласти
19:39
Экономика
Цены на квартиры в новостройках Петербурга взлетели в 1,5 раза за время пандемии
19:38
Политика
Власти Швейцарии не стали раскрывать информацию о местонахождении бизнесмена Клюшина
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Припарковавшемуся на тротуаре калининградцу разбили машину
Происшествия
Припарковавшемуся на тротуаре калининградцу разбили машину
vk.com  /  pr scr "Инцидент Калининград"

Калининград, 19 декабря. Неудачно припарковавшемуся местному жителю калининградцы разбили автомобиль. Видео с искореженной машиной опубликовано в одном из местных популярных пабликов. 

«Отличное место для парковки! На других тебе все равно, ты решил, что тебя будут уважать за такое отношение? Больше так не будешь парковаться после этого случая», — высказал свое мнение Михаил С. под публикацией.

Согласились с ним далеко не все. Кристина Ж., к примеру, считает подобное недопустимым. 

«Кто дает право портить чужое имущество? Вы же не поджигаете входные двери, когда соседи гуляют, а звоните в полицию! Вызовите эвакуатор и все, за что наплевательское отношение? Как будто все вокруг святые, никогда не перебегают дорогу на красный свет! Что это за самосуд? Каменный век!» — рассказал она корреспонденту ФАН.

Местные жители предполагают, что машину разбили проходившие мимо пешеходы. Они считают, что молодые люди могли сделать это ради ролика в TikTok. 

Ранее ФАН сообщал, что агрессивный мужчина разбил три полицейских машины в Москве. Инцидент попал на видео, кадры были опубликованы в Сети.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Припарковавшемуся на тротуаре калининградцу разбили машину
россия калининград калининградская область
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать