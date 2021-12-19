Припарковавшемуся на тротуаре калининградцу разбили машину

Калининград, 19 декабря. Неудачно припарковавшемуся местному жителю калининградцы разбили автомобиль. Видео с искореженной машиной опубликовано в одном из местных популярных пабликов.

«Отличное место для парковки! На других тебе все равно, ты решил, что тебя будут уважать за такое отношение? Больше так не будешь парковаться после этого случая», — высказал свое мнение Михаил С. под публикацией.

Согласились с ним далеко не все. Кристина Ж., к примеру, считает подобное недопустимым.

«Кто дает право портить чужое имущество? Вы же не поджигаете входные двери, когда соседи гуляют, а звоните в полицию! Вызовите эвакуатор и все, за что наплевательское отношение? Как будто все вокруг святые, никогда не перебегают дорогу на красный свет! Что это за самосуд? Каменный век!» — рассказал она корреспонденту ФАН.

Местные жители предполагают, что машину разбили проходившие мимо пешеходы. Они считают, что молодые люди могли сделать это ради ролика в TikTok.

Ранее ФАН сообщал, что агрессивный мужчина разбил три полицейских машины в Москве. Инцидент попал на видео, кадры были опубликованы в Сети.