Пожарные спасли человека, устроившего пожар на кухне в Калининградской области

Калининград, 19 декабря. Пожар в жилом многоквартирном доме произошел на улице Красной в городе Гурьевске Калининградской области. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

«Сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 15:52. Горела пища на плите на площади 0,1 квадратного метра. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Спасен 1 человек», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России региона.

Все произошло на первом этаже пятиэтажного здания. Для ликвидации пожара привлекли расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-20 в составе пяти человек и одной машины.

Ранее ФАН сообщал, что из горящей квартиры в городе Партизанске пожарные спасли двух человек. Очевидцы заметили дым поздним вечером.