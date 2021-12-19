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Парковая зона появится у руин Королевского замка в центре Калининграда
Общество
Парковая зона появится у руин Королевского замка в центре Калининграда
Невские Новости  /  Матвей Владимиров

Калининград, 19 декабря. На месте большой городской парковки у Дома Советов появится зеленая зона. Калининград планируется благоустраивать по аналогии с Москвой, где когда-то построили парк «Зарядье» в центре. 

«У нас тоже есть замечательная возможность сделать парк высокого международного уровня с ориентиром в том числе на лучшие практики нашей столицы», — говорит глава региона Антон Алиханов ТАСС. 

Он также заявляет, что Калининград — один из немногих городов в нашей стране, где в принципе есть пространство для подобных маневров. Алиханов вспоминает, парк «Зарядье» в Москве появился в столице после сноса гостиницы «Россия». 

«Парк около Дома Советов можно, я думаю, года за три, наверное, сделать. В следующем году мы проведем все общественные обсуждения и начнем проектировать, такой план», — говорит губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

На реализацию задумки требуется 100 млн рублей. Глава Калининградской области говорит о намерении изыскать средства. 

Зелена зона будет отстроена на территории, окружавшей разрушенный в 1967 году Королевский дворец. Дом Советов, который позже появился на его месте, разберут. 

«К сожалению, его придется разобрать. Я не говорю, что его невозможно воссоздать — возможно. Но для того, чтобы это сделать, его нужно сначала разобрать. Он будет разобран, потому что он находится в крайне неудовлетворительном состоянии, и ввести его в эксплуатацию, не перестроив, просто невозможно», — поясняет Алиханов.

Региональные власти заявляли о намерении построить на месте Дома Советов в Калининграде офисный центр с гостиницей и парковками, но это решение подверглось такой критике со стороны горожан, что от плана было решено отказаться. Неоднозначное с точки зрения местных жителей архитектурное видение предоставляло бюро из Санкт-Петербурга. 

Ранее ФАН сообщал, что проект местного правительства по застройке территории вокруг Дома Советов положительно оценил российский дизайнер Артемий Лебедев. Он считает, что Калининград заслуживает развития. 

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россия калининград калининградская область
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