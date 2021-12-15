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Ехал на красный: в Сети раскритиковали маршрутчика-лихача, который рисковал жизнью пассажиров
Общество
Ехал на красный: в Сети раскритиковали маршрутчика-лихача, который рисковал жизнью пассажиров
klgd.ru  /  Пресс-служба администрации Калининграда

Калининград, 15 ноября. В Гурьевске на камеру видеорегистратора попал водитель-лихач, управляющий пассажирским автобусом: двигаясь на высокой скорости, он обогнал несколько автомобилей, после чего проехал через перекресток на запрещающий сигнал светофора. Видео появилось в Сети и собрало множество негативных комментариев.

«Подобное просто недопустимо, водитель рискует жизнью людей! Как можно так относиться к своей работе?» — недоумевает горожанин Виталий С. 

Многие пользователи социальных сетей также не понимают, почему в областном городе Гурьевк происходит подобное. 

«Работа водителя — тяжелый труд, но уж если устроился, изволь уважать пассажиров, которых везешь, соблюдать ПДД. Отвечать тем, кто ждет тебя по 20 минут, чтобы ездили на такси, также недопустимо. Маленькие зарплаты и тяжелые условия труда не оправдание» , — пишет местный житель Андрей А. 

Водитель пассажирского автобуса обогнал легковушку и поехал на красный под Калининградом
vk.com / pr scr vk.com

Он уверен, что сотрудник транспортном компании должен быть привлечен к ответственности. Корреспондент ФАН оповестил о случившемся сотрудников ГИБДД региона. 

Ранее ФАН сообщал, что водитель автобуса во Владивостоке подрался с пассажиром из-за сережки в ухе.

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россия калининград калининградская область
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