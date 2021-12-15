Калининградцы массово выходят на тонкий лед в плюсовую температуру

Калининград, 15 декабря. Местные жители проверяют на прочность едва замерзший лед в реках и озерах региона. Они гуляют по нему, катаются на коньках. Многочисленные видеосвидетельства публикуются в социальных сетях.

Компанию молодых людей, бредущих по Верхнему озеру, сняла на видео одна из горожанок. Она недоумевает по поводу их поведения.

«Ну что вот ими движет? Ничего не понимаю», — говорит жительница Калининграда.

Не меньшее удивление вызывают и любители фигурного катания, которые рассекают по льду без боязни оказаться в сводках МЧС и Следственного комитета. Так, местный житель был замечен на одном из озер Московского района.

«11-летняя девочка провалилась в этом же месте в эту субботу. Когда уже люди начнут думать головой?» — возмущается горожанка Мария Ф. в разговоре с корреспондентом ФАН.

Согласно данным МЧС, лед на внутренних водоемах региона, по крайней мере там, где он успел образоваться, активно разрушается. После непродолжительных холодов в Калининградской области началось потепление, и такие погодные условия обещают сохраниться.

«На городских озерах областного центра лед представляет собой тоненькую корочку, способную выдержать лишь водоплавающих птиц. До конца декабря он может вновь образоваться, стать толще, но вряд ли будет намного прочнее», — говорят в пресс-службе МЧС России региона.

Спасатели пытаются предотвратить происшествия, связанные с провалом людей в полынью, и патрулируют территории муниципалитетов. С начала декабря они провели более 50 специальных рейдов.

В случае провала под лед сотрудники МЧС рекомендуют не паниковать, активно двигать ногами и разрушать наледь, пробиваясь к берегу, а не пытаться выбраться на поверхность озера. Если же лед оказался достаточно крепким для этого, следует по нему ползти.

Ранее ФАН сообщал, что провалившегося под лед мужчину спасли на иркутской реке Лена.