Сотрудники калининградского зоопарка сняли на видео играющих в футбол львят

Калининград, 9 декабря. Львята из Калининградского зоопарка гоняли по двору мяч и попали на видео. Ролик с игрой африканских кошек опубликовали сотрудники заведения в Instagram.

На видео маленькие львы бегают по территории вольера и отбирают друг у друга мяч. При этом своеобразная игра в футбол происходит во время сильного снегопада.

«Ничего особенного, просто большие африканские кошки гоняют мяч на снегу», — написали в официальном Instagram аккаунте парка.

Отмечается, что видео набрало более девяти тысяч просмотров и восхитило подписчиков аккаунта. Пользователи Сети подчеркнули, что если животные играют, значит чувствуют себя хорошо.

Необычное видео с тренировкой панд ранее опубликовали сотрудники Московского зоопарка. Животные с легкостью выполняли задания и получали за них угощения.