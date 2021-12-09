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Сотрудники калининградского зоопарка сняли на видео играющих в футбол львят

Общество
Сотрудники калининградского зоопарка сняли на видео играющих в футбол львят
wikipedia.org  /  Thomas Fuhrmann / CC BY-SA 4.0

Калининград, 9 декабря. Львята из Калининградского зоопарка гоняли по двору мяч и попали на видео. Ролик с игрой африканских кошек опубликовали сотрудники заведения в Instagram.

На видео маленькие львы бегают по территории вольера и отбирают друг у друга мяч. При этом своеобразная игра в футбол происходит во время сильного снегопада.

«Ничего особенного, просто большие африканские кошки гоняют мяч на снегу», — написали в официальном Instagram аккаунте парка.

Отмечается, что видео набрало более девяти тысяч просмотров и восхитило подписчиков аккаунта. Пользователи Сети подчеркнули, что если животные играют, значит чувствуют себя хорошо.

Необычное видео с тренировкой панд ранее опубликовали сотрудники Московского зоопарка. Животные с легкостью выполняли задания и получали за них угощения.

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