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Губернатор Калининградской области выразил надежду на снижение стоимости жилья в регионе

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 13:26
Экономика
Губернатор Калининградской области выразил надежду на снижение стоимости жилья в регионе
ПолитРоссия

Калининград, 9 декабря. Стоимость жилья в 100 тысяч рублей за квадратный метр в Калининградской области неадекватна уровню заработных плат местных жителей. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.

Средняя зарплата здесь сейчас составляет 39,5 тыс. рублей. Уже в 2022 году она превысит 40 тысяч рублей, однако доступность жилья должна повышаться, указал глава области.

Губернатор напомнил, что областные власти решают задачу обеспечения жилплощадью работников бюджетной сферы за счет региональных программ. Но в целом возможность покупки недвижимости должна быть и у других категорий, в том числе молодежи.

«Я очень надеюсь, что наконец-то рынок остановится, и наши застройщики тоже будут какие-то программы, поддерживающие молодежь особенно, применять. Потому что это ключевой вопрос», — указал Алиханов.

Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах России по итогам третьего квартала 2021 года выросла на 23%, сообщили в «Авито Недвижимости». Наибольший рост цен наблюдался в Калининграде — там за 12 месяцев ценник подскочил в 1,7 раза.

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