Скончался известный калининградский фотограф Игорь Зарембо

Калининград, 1 декабря. Известный калининградский фотограф Игорь Зарембо скончался на 73-м году жизни. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор области Анатолий Алиханов.

Причина смерти не уточняется. Глава региона выразил соболезнования близким фотографа.

«Умер Игорь Зарембо, талантливый Калининградский фотограф. Искренние соболезнования всем близким и родным», — написал Алиханов.

Известный фотограф, лауреат различных российских и советских международных конкурсов, член Союза журналистов и Союза фотохудожников России Игорь Зарембо родился в Таллине в 1948 году. Он жил в Калининграде с 1961 года. Работал фотокорреспондентом в газетах «Страж Балтики», «Калининградский комсомолец», ИТАР-ТАСС, «Калининградская правда».

Зарембо неоднократно посещал горячие точки, сотрудничал с Ullstein, France-Presse, журнал Der Spiegel. С 1993 года является издателем немецкоязычной газеты «Кенигсбергский экспресс». Сейчас он фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» по Северо-Западному Федеральному округу (Калининград).

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