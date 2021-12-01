Власти Калининграда назвали улицу в честь погибшего главы МЧС России Зиничева

Калининград, 1 декабря. Улицу Посольскую в Калининграде переименовали в честь погибшего руководителя МЧС России Евгения Зиничева.

Отмечается, что на этой улице пока нет зданий, однако в этом районе в проект заложены школа и детский сад. Об этом рассказал мэр Калининграда Евгений Любивый.

«Я считаю, что улица в Калининграде будет по праву носить имя Евгения Зиничева», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Генерал армии Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Главе МЧС было 55 лет, а пост министра он занял в 2018 году. Президент Владимир Путин своим указом присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.

Одну из улиц Грозного также планируют назвать в честь Евгения Зиничева. Об этом ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.