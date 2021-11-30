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Тела девушки и ее друга с секс-игрушками нашли в Калининграде

Происшествия
Тела девушки и ее друга с секс-игрушками нашли в Калининграде
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Калининград, 30 ноября. Тела 28-летних парня и девушки нашли в Центральном районе Калининграда. Об этом сообщает местное издание «Клопс».

Родители не могли дозвониться до девушки днем 29 ноября и прибыли сами. Дверь никто не открывал, из-за чего им пришлось вызывать спасателей.

Источник в экстренных службах отмечает, что прибывшие сотрудники МЧС обнаружили обнаженные тела хозяйки и ее парня. Предположительно, они погибли в результате отравления наркотическим веществом. На месте нашли белый порошок и большое количество секс-игрушек. Об этом информирует «Клопс».

Региональный СКР по факту смерти молодых людей проводит доследственную проверку. Выясняются обстоятельства гибели молодых людей.

Ранее сообщалось, что выбивший головой окно автобуса в Петербурге наркоман с ножами и молотком погиб. Об этом информирует издание «Взгляд».

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калининград наркотики гибель молодых людей
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