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Калининградка убила соседа ударом ножа в грудь во время пьяной ссоры

Происшествия
Калининградка убила соседа ударом ножа в грудь во время пьяной ссоры
pxhere.com  / 

Калининград, 30 ноября. Местная жительница убила соседа по общежитию ударом ножа. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в СУ СК России по Калининградской области. Инцидент произошел в общежитии на улице Дзержинского.

Следствию удалось установить, что 42-летняя горожанка поссорилась с мужчиной во время застолья, сопровождавшегося распитием спиртного. В результате она пырнула соседа ножом в грудь. Мужчина получил серьезное ранение.

«Обвиняемая попыталась оказать ему первую помощь самостоятельно, а также обратилась к соседям, но безуспешно», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко. 

Калининградка уже задержана и допрошена. Ей предъявлено обвинение в убийстве. Вину местная жительница признает лишь частично, поскольку плохо помнит происходящее. По ее словам, она оборонялась от действий соседа. Следователям женщина также рассказала, что часто конфликтовала с погибшим, поскольку он выложил в Сеть ее интимные фото.

Сейчас горожанка находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы по ее делу. 

Ранее ФАН сообщал, что саратовчанка убила супруга ударом ножа в грудь из-за постоянных оскорблений. Возбуждено уголовное дело. 

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россия калининград калининградская область
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