Более чем на 40% повысилась стоимость жилья в Калининградской области

Калининград, 29 ноября. Проживание в трехзвездочных и четырехзвездочных гостиницах региона за год подорожало на 44,93% и 42,85%. Об этом сообщают в Калининградстате.

Место в хостеле выросло в цене на 34,08%, аренда двухкомнатной квартиры стала дороже на 54,34%, однокомнатной на 42,11%.

«Снимать стало очень сложно. У нас маленький ребенок, а зарплату мужу на работе не повышают. Что делать, ума не приложу», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Галина В.

kaliningrad.gks.ru / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области

Цены на места в студенческих общежитиях к октябрю повысились на 18,6%. Во внимание был принят период в два месяца.

Ранее ФАН сообщал, что мать четырех детей вынуждена снимать жилье из-за разрушения дома под Калининградом. Вместе с мужем она приобрела квартиру, оказавшуюся непригодной для проживания.