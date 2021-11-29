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Более чем на 40% повысилась стоимость жилья в Калининградской области

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 19:17
Общество
Более чем на 40% повысилась стоимость жилья в Калининградской области
pixabay.com  /  Olichel

Калининград, 29 ноября. Проживание в трехзвездочных и четырехзвездочных гостиницах региона за год подорожало на 44,93% и 42,85%. Об этом сообщают в Калининградстате.

Место в хостеле выросло в цене на 34,08%, аренда двухкомнатной квартиры стала дороже на 54,34%, однокомнатной на 42,11%.

«Снимать стало очень сложно. У нас маленький ребенок, а зарплату мужу на работе не повышают. Что делать, ума не приложу», — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Галина В. 

Более чем на 40% повысилась стоимость жилья в Калининградской области
kaliningrad.gks.ru / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области

Цены на места в студенческих общежитиях к октябрю повысились на 18,6%. Во внимание был принят период в два месяца.

Ранее ФАН сообщал, что мать четырех детей вынуждена снимать жилье из-за разрушения дома под Калининградом. Вместе с мужем она приобрела квартиру, оказавшуюся непригодной для проживания. 

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