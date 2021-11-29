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Машины переворачиваются, а автобусы сталкиваются из-за снегопада в Калининградской области
Происшествия
Машины переворачиваются, а автобусы сталкиваются из-за снегопада в Калининградской области
vk.com  /  pr scr vk.com

Калининград, 29 ноября. Снегопад провоцирует аварии на дорогах региона. На кольце у Литовского вала столкнулись два пассажирских автобуса, а в пригороде на обочину вынесло пассажирский микроавтобус. Еще один такой столкнулся с BMW в Багратионовском районе. Его пришлось доставать оттуда автокраном. 

Машины переворачиваются, а автобусы сталкиваются из-за снегопада в Калининградской области
vk.com / pr scr vk.com

На скользкой дороге перевернулся и легковой автомобиль. Метеослужбы предупреждают горожан о непростых погодных условиях. Члены правительства региона просят горожан проявить ответственность и не мешать работе дорожных служб. Там рассказали и о прогнозе погоды.

«Завтра, во вторник — ночью метель, сильный ветер 13–18 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до + 3°С, днем от – 1 до + 4°С. 1 декабря, в среду, ветер ночью 6–11 м/с, днем 12–15 м/с. На дорогах местами гололедица. Службы круглосуточно работают на уборке снега и превентивной обработке дорог. У меня несколько просьб: не мешайте дорожникам работать, не бросайте свои машины где придется, ведь нужно чистить заездные карманы общественного транспорта, обочины и так далее», — сказала министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгений Кукушкина. 

Она отметила, что противогололедные материалы в Калининграде припасены в достаточном количестве. Министр призвала автомобилистов как можно скорее сменить летнюю резину на зимнюю и строго соблюдать скоростной режим. 

Ранее ФАН сообщал, что прохожие сами вытолкали застрявший в снегу автобус в Калининграде. Было опубликовано соответствующее видео. 

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