Житель Калининградской области зарезал сына сожительницы

Калининград, 29 ноября. Житель Балтийска зарезал 30-летнего ранее судимого сына сожительницы. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

«Они распивали спиртные напитки, и между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес удар ножом в грудь своему оппоненту. От полученного ранения тот умер на месте преступления», — рассказала корреспонденту ФАН руководитель пресс-службы Следственного комитета Наталья Гацко.

Обвиняемый полностью признал свою вину, о случившемся сообщил супруге, впоследствии ему было предъявлено обвинение.

Следствие выяснило, что конфликты между двумя мужчинами происходили регулярно. Погибший неоднократно упрекал сожителя матери в отсутствии судимостей. При этом сам подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за убийство и другие преступления.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, продолжается расследование уголовного дела. Предполагаемого преступника планируется заключить под стражу через суд.

Ранее ФАН сообщал, что житель Владимирской области зарезал мать и дочь.