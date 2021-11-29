В Калининграде из окна многоэтажки выпали 11-летняя девочка и ее отец

Калининград, 29 ноября. Из окна многоэтажного жилого дома в Калининграде выпали 11-летняя девочка и ее отец. ЧП случилось по адресу: ул. Горького, 172. Как стало известно ФАН, сначала из окна выпал ребенок, а следом — мужчина.

Как сообщили ФАН в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области, в результате инцидента девочка и ее отец скончались.

«По факту гибели девочки и ее отца проводится доследственная проверка, детально выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко.

Известно, что квартира, из окна которой выпали мужчина и ребенок, находилась на восьмом этаже. Согласно сообщениям очевидцев, в квартире также находилась мама погибшей девочки. По некоторым данным, в семье мог произойти конфликт.

Ранее ФАН сообщал, что трехлетний мальчик выпал из окна и погиб в Волгограде. Он находился вместе с 28-летней мамой.