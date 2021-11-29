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Жители Калининграда в «черную пятницу» потратили 182 млн рублей на Wildberries
Общество
Жители Калининграда в «черную пятницу» потратили 182 млн рублей на Wildberries
Федеральное агентство новостей  / 

Калининград, 29 ноября. Рекордно большую сумму потратили жители Калининграда в популярном интернет-магазине Wilberries в «черную пятницу». Об этом сообщает пресс-служба маркетплэйса. Горожане купили на 182 млн рублей.

«Я люблю заказывать корм для кошки, в интернете он обходится дешевле, чем в магазине. Также покупаю книги, разница в цене в среднем в два раза, а недавно приобрела чехол для смартфона», — рассказала корреспонденту ФАН горожанка Валерия С. 

Траты жителей региона на популярном интернет-сервисе в среднем увеличились на 198%, а это почти в два раза. Чуть меньше, чем в Калининграде, покупок делали в Краснодарском крае (+172%), Свердловской области (+184%) и Ростовской области (195%). В первом случае спросом пользовалась косметика и парфюмерия, во втором продукты, а в третьем товары для дома. 

Россияне потратили в 2,6 раза больше, чем год назад — 43 млрд рублей на гирлянды, куртки, чай, сухой корм для животных, а также сумки, платья, ботинки и средства по уходу за кожей лица. 

Ранее ФАН сообщал, что отключение Wildberries от Visa и Mastercard назвали маловероятным. В интернет-магазине продолжат принимать эти карты. 

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