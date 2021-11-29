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«Рено» сбил насмерть сидевшего на дороге мужчину в Калининградской области

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 15:23
Происшествия
«Рено» сбил насмерть сидевшего на дороге мужчину в Калининградской области
gibdd.ru  /  Пресс-служба УГИБДД по Калининградской области

Калининград, 29 ноября. Водитель автомобиля Reno насмерть сбил пешехода в поселке «Большаково» Калининградской области. На одежде мужчины не было светоотражающих элементов. Мужчина скончался на месте. 

«61-летний водитель совершил наезд на 47-летнего местного жителя, находящегося на проезжей части попутного направления без цели перехода в положении сидя», — рассказали корреспонденту ФАН в ГИБДД. 

Приехавшие на скорой помощи медики не успели помочь калининградцу. ДТП случилось на 3-м километре автодороги «Большаково-Черняховск». 

Ранее ФАН сообщал, что автомобиль сбил идущего по шоссе мужчину в Новосибирске. Врачи диагностировали у 46-летнего мужчины перелом черепа и скелетных костей.

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