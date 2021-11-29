«Рено» сбил насмерть сидевшего на дороге мужчину в Калининградской области

Калининград, 29 ноября. Водитель автомобиля Reno насмерть сбил пешехода в поселке «Большаково» Калининградской области. На одежде мужчины не было светоотражающих элементов. Мужчина скончался на месте.

«61-летний водитель совершил наезд на 47-летнего местного жителя, находящегося на проезжей части попутного направления без цели перехода в положении сидя», — рассказали корреспонденту ФАН в ГИБДД.

Приехавшие на скорой помощи медики не успели помочь калининградцу. ДТП случилось на 3-м километре автодороги «Большаково-Черняховск».

Ранее ФАН сообщал, что автомобиль сбил идущего по шоссе мужчину в Новосибирске. Врачи диагностировали у 46-летнего мужчины перелом черепа и скелетных костей.