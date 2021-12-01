Оливье на вес золота: новогодний стол для калининградцев за год резко вырос в цене

В Калининградской области наблюдается увеличение цен на продукты. За последние пять лет стоимость некоторых категорий товаров повысилась до 330%. Корреспондент ФАН выяснил, много ли горожане смогут себе позволить на Новой год и во сколько им обойдется приготовление традиционного салата «Оливье», селедки под шубой и других праздничных угощений.
По данным агентства экономической информации «Прайм», в России цена новогодних блюд увеличится в среднем на 10–15%. Среднестатистическая семья из четырех человек потратит на мясные и рыбные деликатесы, алкоголь, икру, а также овощи и фрукты в среднем 11 499 рублей. Экономический эксперт Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, отмечает, что цены на продукты в некоторых регионах России выросли на 200% в сравнении с прошлым годом.
«Разброс роста цен на овощи составляет от 20 до 80%, а в некоторых регионах он доходит до 200% относительно прошлого года», — говорит Николай Переславский.
Согласно данным Калининградстата, с мая 2016 года цена только на картофель в Калининградской области поднялась на 330%. Куриное филе подорожало на 45,6%, десяток яиц — на 42,6%, сливочное масло — на 40,6%. Больше стала стоить и гречневая каша. Ее цена выросла на 38,4%, достигнув 107,40 рубля. Теперь ей можно смело украшать новогодний стол.
Чтобы приготовить салат «Оливье», калининградцу понадобится картошка по средней цене в 44,91 рубля (за год было зафиксировано ее подорожание на 53,21%), морковь стоимостью 52,43 рубля, десяток яиц за 84,24 рубля, вареная колбаса по цене в 418,02 рубля. 400 миллилитров майонеза в местном магазине будут стоить 109,99 рубля, 420 граммов горошка — 99,99 рубля, 720 миллилитров огурцов — 109,99 рубля. Таким образом, меньше чем за 920 рублей отведать любимого салата не получится. Понятно, что на блюдо не уйдет целый килограмм корнеплодов, но его цена все равно высока.
Поедание традиционной селедки под шубой будет стоить несколько дешевле. Сельдь в местных магазинах продается по цене в 199,99 рубля за килограмм, а свекла стоит 44,99, тогда как в Москве, например, эта цифра равна 39,90 рубля. В Калининграде продукт за год подорожал на 41%. Интересно то, что столице все блюдо обошлось бы всего в 343 рубля, селедка в местных интернет-магазинах стоит около 100 рублей, а в Калининграде же эта цифра несопоставимо больше — 199,99 рубля.
Дорого местному жителю обойдется и обычный салат из свежих овощей, огурцов и помидоров. Килограмм корнишонов, сообщает Калининградстат, в регионе сейчас стоит 161,05 рубля, томатов — 184,40 рубля. За год эти продукты подорожали на 71,49% и 65,52% соответственно.
Минимум 561,41 рубля добавит к стоимости новогоднего стола нарезка из сыров. Согласно данным Калининградстата, именно столько она стоит сейчас. Полукопченая колбаса обходится в среднем в 563,05 рубля.
Не менее чем 185,23 рубля стоит курица. Яблоки для ее украшения придется купить по цене в 85,28 рубля за килограмм.
500 граммов красной рыбы продается за 499,90 рубля, а если класть ее на бутерброд с маслом, то за него придется заплатить 129,90 рубля (за 180 граммов). Рекордно подорожала в регионе красная икра. Впервые ее стоимость превысила 5000 рублей за килограмм. Банку деликатеса про запас нельзя купить по цене ниже 800 рублей, а самая недорогая икра горбуши стоит 550 рублей за 100 граммов. Килограмм продукта оценивается в 5500 рублей.
Сеточка мандаринов обойдется в Калининграде в 199,99 рубля, тогда как в Москве эта цена равна 149 рублям. Бананы в столичном интернет-магазине стоят 63,90 рубля, в Калининграде — 99,99 рубля. Три киви будут стоить 149,90 рубля, в Янтарном крае — 109,99. Относительно десертов следует сказать, что их цена очень разнится. В Калининграде их покупают за 350,57 рубля за килограмм, еще 234,53 рубля будет стоить печенье.
Литр водки, согласно данным Калининградстата, обойдется местным жителям в 759,16 рубля. Колоссальных цен достигли цены на шампанское, но при желании его можно приобрести и за 299 рублей, и за 699. Обычное вино в сети «Лавка Бахуса», например, будет стоить 819 рублей, белый брют — 599.
Статистика говорит о том, что уже в сентябре 2021 года в Калининградской области наблюдалось повышение цен на 6,7% по сравнению с предыдущим годом. Месяц от месяца цены только увеличиваются.
Согласно документу о потребительском индексе цен, к январю-сентябрю 2021 года в Калининграде он составил 108,6%. Для мяса и птицы его значение равно 110,1%, рыбы и морепродуктов — 110,6%, яиц — 112,7%, сахара — 143,8%. Для картофеля индекс равен 126,8%, овощей — 116%, фруктов и цитрусовых — 105,8%, круп и бобовых — 112,7%. Эти данные отражают степень продуктовой инфляции.
Ранее ФАН сообщал, что стоимость красной икры в России может не упасть до Нового года. Таково мнение экспертов.