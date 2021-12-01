Оливье на вес золота: новогодний стол для калининградцев за год резко вырос в цене

В Калининградской области наблюдается увеличение цен на продукты. За последние пять лет стоимость некоторых категорий товаров повысилась до 330%. Корреспондент ФАН выяснил, много ли горожане смогут себе позволить на Новой год и во сколько им обойдется приготовление традиционного салата «Оливье», селедки под шубой и других праздничных угощений.

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По данным агентства экономической информации «Прайм», в России цена новогодних блюд увеличится в среднем на 10–15%. Среднестатистическая семья из четырех человек потратит на мясные и рыбные деликатесы, алкоголь, икру, а также овощи и фрукты в среднем 11 499 рублей. Экономический эксперт Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, отмечает, что цены на продукты в некоторых регионах России выросли на 200% в сравнении с прошлым годом.

«Разброс роста цен на овощи составляет от 20 до 80%, а в некоторых регионах он доходит до 200% относительно прошлого года», — говорит Николай Переславский.

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Согласно данным Калининградстата, с мая 2016 года цена только на картофель в Калининградской области поднялась на 330%. Куриное филе подорожало на 45,6%, десяток яиц — на 42,6%, сливочное масло — на 40,6%. Больше стала стоить и гречневая каша. Ее цена выросла на 38,4%, достигнув 107,40 рубля. Теперь ей можно смело украшать новогодний стол.

pr scr myspar.ru / myspar.ru

Чтобы приготовить салат «Оливье», калининградцу понадобится картошка по средней цене в 44,91 рубля (за год было зафиксировано ее подорожание на 53,21%), морковь стоимостью 52,43 рубля, десяток яиц за 84,24 рубля, вареная колбаса по цене в 418,02 рубля. 400 миллилитров майонеза в местном магазине будут стоить 109,99 рубля, 420 граммов горошка — 99,99 рубля, 720 миллилитров огурцов — 109,99 рубля. Таким образом, меньше чем за 920 рублей отведать любимого салата не получится. Понятно, что на блюдо не уйдет целый килограмм корнеплодов, но его цена все равно высока.

kaliningrad.gks.ru / Калининградстат

Поедание традиционной селедки под шубой будет стоить несколько дешевле. Сельдь в местных магазинах продается по цене в 199,99 рубля за килограмм, а свекла стоит 44,99, тогда как в Москве, например, эта цифра равна 39,90 рубля. В Калининграде продукт за год подорожал на 41%. Интересно то, что столице все блюдо обошлось бы всего в 343 рубля, селедка в местных интернет-магазинах стоит около 100 рублей, а в Калининграде же эта цифра несопоставимо больше — 199,99 рубля.

Дорого местному жителю обойдется и обычный салат из свежих овощей, огурцов и помидоров. Килограмм корнишонов, сообщает Калининградстат, в регионе сейчас стоит 161,05 рубля, томатов — 184,40 рубля. За год эти продукты подорожали на 71,49% и 65,52% соответственно.

Клуб друзей Spar / pr scr

Минимум 561,41 рубля добавит к стоимости новогоднего стола нарезка из сыров. Согласно данным Калининградстата, именно столько она стоит сейчас. Полукопченая колбаса обходится в среднем в 563,05 рубля.

Не менее чем 185,23 рубля стоит курица. Яблоки для ее украшения придется купить по цене в 85,28 рубля за килограмм.

kaliningrad.gks.ru / Средние потребительские цены на отдельные товары и услуги по Калининградской области на 22.11.2021 года

500 граммов красной рыбы продается за 499,90 рубля, а если класть ее на бутерброд с маслом, то за него придется заплатить 129,90 рубля (за 180 граммов). Рекордно подорожала в регионе красная икра. Впервые ее стоимость превысила 5000 рублей за килограмм. Банку деликатеса про запас нельзя купить по цене ниже 800 рублей, а самая недорогая икра горбуши стоит 550 рублей за 100 граммов. Килограмм продукта оценивается в 5500 рублей.

Клуб друзей Spar / pr scr приложения

Сеточка мандаринов обойдется в Калининграде в 199,99 рубля, тогда как в Москве эта цена равна 149 рублям. Бананы в столичном интернет-магазине стоят 63,90 рубля, в Калининграде — 99,99 рубля. Три киви будут стоить 149,90 рубля, в Янтарном крае — 109,99. Относительно десертов следует сказать, что их цена очень разнится. В Калининграде их покупают за 350,57 рубля за килограмм, еще 234,53 рубля будет стоить печенье.

Клуб друзей Spar / pr scr

Литр водки, согласно данным Калининградстата, обойдется местным жителям в 759,16 рубля. Колоссальных цен достигли цены на шампанское, но при желании его можно приобрести и за 299 рублей, и за 699. Обычное вино в сети «Лавка Бахуса», например, будет стоить 819 рублей, белый брют — 599.

Статистика говорит о том, что уже в сентябре 2021 года в Калининградской области наблюдалось повышение цен на 6,7% по сравнению с предыдущим годом. Месяц от месяца цены только увеличиваются.

kaliningrad.gks.ru / Калининградстат

Согласно документу о потребительском индексе цен, к январю-сентябрю 2021 года в Калининграде он составил 108,6%. Для мяса и птицы его значение равно 110,1%, рыбы и морепродуктов — 110,6%, яиц — 112,7%, сахара — 143,8%. Для картофеля индекс равен 126,8%, овощей — 116%, фруктов и цитрусовых — 105,8%, круп и бобовых — 112,7%. Эти данные отражают степень продуктовой инфляции.

Ранее ФАН сообщал, что стоимость красной икры в России может не упасть до Нового года. Таково мнение экспертов.