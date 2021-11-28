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Калининградец приручил ворону и ухаживает за ней как за ребенком

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 20:38
Общество
Калининградец приручил ворону и ухаживает за ней как за ребенком
wikipedia.org  /  jans canon / CC BY 2.0

Калининград, 28 ноября. Калининградец Юрий Боярский завел необычного домашнего питомца. Диким зверем оказалась ворона по кличке Карыч.

Юрий подобрал маленького вороненка, который выпал из гнезда. Но птица не сильно сопротивлялась такому проявлению заботы. Ветеринар сообщил, что птенец здоров, и вороненок отправился к Калининградцу домой.

Ворону не мучили тренировками и дрессировкой, но хозяина она признавать и даже слушать научилась. Птица уже знает несколько команд, которые выполняет.

«Если он что-то подбирает и на прогулке ему говоришь "Плюнь каку", он выплевывает. Да, он может отбежать и опять схватить, но это уже второй вопрос, но он все выполняет. Он знает, что такое "иди сюда", он может подбежать», — поделился мужчина.

Жительница Красносельского района Санкт-Петербурга привлекла внимание горожан. Она вывела на прогулку домашнего ворона, которого держала на поводке.

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