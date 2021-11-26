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Мать утонувшего на необорудованном пляже в Калининграде мальчика оправдали
Происшествия
Мать утонувшего на необорудованном пляже в Калининграде мальчика оправдали
ПолитРоссия  / 

Калининград, 26 ноября. Проходящая подозреваемой в деле о гибели собственного сына Юлия А. возвращается домой к своей семье. Об этом сообщается в социальных сетях. Женщина находилась в регионе с 25 марта. Приблизительно в это время она приехала в Калининград, чтобы поставить памятник своему погибшему ребенку, но была задержана в аэропорту. Почти восемь месяцев она провела вдали от своей семьи без жилья и работы. 

Сегодня судьбу многодетной матери решил Светлогорский районный суд. Был принят во внимание тот факт, что она не знала о неофициальном статусе пляжа, на который привела детей. Она приехала в регион в качестве туриста, а во время гибели первого ребенка занималась девочкой-инвалидом. Сына об опасности она предупреждала. Он не умел плавать и, находясь в пределах детского ограждения, утонул, попав в углубление.  

«Детское заграждение было выставлено на глубине, где резкий перепад глубины – от 1,5 до 2,5 метров. Никто не удосужился проверить. Не доходя окончания заградительных детских буйков в некоторых местах было резкое углубление. В это углубление и попал мой сын и моментально утонул, – рассказывала Юлия А.

По мнению суда, женщина добросовестно исполняла свои родительские обязанности и предотвратить трагедию не могла. Следствие продолжается. Ищут виновных в смерти ребенка. 

Ранее ФАН сообщал, что этим летом на необорудованных пляжах Калининградской области, некоторые из которых просто имеют статус неофициальных, утонуло большое количество людей. Заходя в опасное Балтийское море, туристы и местные жители чаще всего переоценивают свои силы. 

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россия калининград калининградская область
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