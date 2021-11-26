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Автомобилисты перегородили проезжую часть ради спасения котенка в Калининграде
Общество
Автомобилисты перегородили проезжую часть ради спасения котенка в Калининграде
pixabay.com  /  Pexels

Калининград, 26 ноября. Ради спасения выбежавшего на дорогу котенка автомобилисты Калининграда перегородили трамвайные пути. Об этом сообщается в одном из популярных городских пабликов.

Малыш выбежал на дорогу в районе местного ТЦ «Меркурий». Автомобилисты сначала стали притормаживать и сигналить друг другу, а после выстроились в небольшую колонну, под которой вскоре и оказался кот. Тогда из своих машин вышли мужчина и женщина и стали выманивать животное. В результате оно уехало с кем-то из сердобольных людей. 

О ситуации высказались местные жители. Произошедшее их приятно удивило.

«Молодцы калининградцы, не бросили животное. А ведь котенок мог погибнуть!» — сказала корреспонденту ФАН горожанка Виктория А. 

Ранее ФАН сообщал, что коломенские спасатели спасли застрявшего под капотом автомобиля котенка. Хозяйка машины услышала мяуканье у себя под капотом. 

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