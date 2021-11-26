Автомобилисты перегородили проезжую часть ради спасения котенка в Калининграде

Калининград, 26 ноября. Ради спасения выбежавшего на дорогу котенка автомобилисты Калининграда перегородили трамвайные пути. Об этом сообщается в одном из популярных городских пабликов.

Малыш выбежал на дорогу в районе местного ТЦ «Меркурий». Автомобилисты сначала стали притормаживать и сигналить друг другу, а после выстроились в небольшую колонну, под которой вскоре и оказался кот. Тогда из своих машин вышли мужчина и женщина и стали выманивать животное. В результате оно уехало с кем-то из сердобольных людей.

О ситуации высказались местные жители. Произошедшее их приятно удивило.

«Молодцы калининградцы, не бросили животное. А ведь котенок мог погибнуть!» — сказала корреспонденту ФАН горожанка Виктория А.

Ранее ФАН сообщал, что коломенские спасатели спасли застрявшего под капотом автомобиля котенка. Хозяйка машины услышала мяуканье у себя под капотом.