Кондуктор без сдачи высадила предложившего ей сто рублей пассажира в Калининграде

Калининград, 26 ноября. Местный житель пожаловался на кондуктора, который высадил его из-за отсутствия сдачи со ста рублей. Об этом горожанин рассказал в социальных сетях.

«Кондуктор сегодня выгнала меня из автобуса. Я дал ей сто рублей в качестве оплаты, она сказала, что нет сдачи. Я ей сказал, что у меня нет купюр мельче, а она мне в ответ: «Выходи». Я ответил: «Не выйду». Тогда она силой вытолкнула меня из автобуса. Спасибо огромное мужчине, который работает рядом со мной, довез меня до места», — рассказал калининградец.

Он уточнил, что ехал на автобусе номер 103 в 5:50 утра. Ситуация вызвала волну возмущения у местных жителей. Некоторые из них даже поняли, о каких конкретно кондукторах идет речь.

«Полная с темными волосами? Там их две, и обе хамки. По отношению к таким сотрудникам надо принимать меры», — говорит Ольга Н. «Меня возмущает, что кондукторы выходят на смену с неработающими аппаратами безналичной оплаты, а потом выгоняют пассажиров из-за отсутствия бумажных денег. Попадаю на таких раз в месяц или два. Это какой-то беспредел! Не понимаю, почему с этим никто не борется», — рассказала корреспонденту ФАН Татьяна Л.

Некоторые жители отметили, что считают грубое поведение сотрудников транспортных компаний неподобающим. Они также замечают неудовольствие кондукторов при оплате картами, поскольку считают, что те могут красть часть полученных от пассажиров наличных средств в случае невыдачи билета. Столкнувшиеся с хамством в общественном транспорте впредь намерены жаловаться перевозчику.

Ранее ФАН сообщал, что кондуктор из Калининграда угрожала высадить пассажира, позволившего себе выпить глоток воды в жару. Он находился в салоне автобуса.