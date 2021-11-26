Плату за парковку на муниципальной стоянке брал местный житель под Калининградом

Калининград, 26 ноября. Должностное лицо из курортного поселка Янтарный незаконно установило шлагбаум и взимало плату за парковку на муниципальной стоянке. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

«Прокурором главе администрации МО «Янтарный городской округ» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Шлагбаум демонтирован вместе с пунктом приема денежных средств. Проверка исполнения законодательства об организации дорожного движения проведена межрайонной прокуратурой Светлогорска. Платная стоянка мешала свободному проезду автомобилей.

Ранее ФАН сообщал, что массовый демонтаж шлагбаумов во дворах многоэтажек идет в Краснодаре. В столице Кубани было обнаружено более 500 таких незаконных объектов.