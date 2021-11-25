Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 19:04
19:03
Армия
Российские вертолеты Ка-52 и Ми-35П будут представлены на выставке EDEX-2021 в Каире
19:03
Армия
Sohu: встреча с российскими военными в Черном море вызвала панику на борту эсминца ВМС США
19:02
Общество
Украинский политолог Ковтун назвал США инициаторами обострения ситуации в Донбассе
19:00
Политика
Посол Украины в ФРГ Мельник призвал новый кабмин Германии отказаться от газа из России
19:00
Общество
Главные новости дня: 25 ноября
18:58
Общество
Белогрудый еж Жорик вместе с соплеменниками впал в спячку в Московском зоопарке
18:58
Происшествия
Тела троих отправившихся на поиски горняков спасателей найдены в кузбасской шахте
18:58
Общество
Марийский госуниверситет отметил 49-летие
18:54
Общество
Предсказания почти всех событий XXI века нашли в статье журнала Wired от 1997 года
18:54
Общество
Помощница Рудинштейна опровергла информацию об ухудшении самочувствия продюсера
Все новости

Калининградец нанес знакомому десять ударов по голове и бросил умирать на лестнице
Происшествия
Калининградец нанес знакомому десять ударов по голове и бросил умирать на лестнице
telegram.com  /  pr scr telegram.com

Калининград, 25 ноября. Местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе Следственного комитета. 

Оперативники установили, что на улице Гоголя курортного города Светлогорска 56-летний владелец некой квартиры выпивал в компании друзей, среди которых был обвиняемый. Тот подрался с его квартирантом, поскольку посчитал, что хозяина жилплощади несправедливо обижают. 

«Нанес своему оппоненту не менее десяти ударов в область головы и тела, а потом вытащил его на лестничную клетку и отправился домой. Избитый скончался на месте преступления», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко. 

Тело погибшего обнаружили соседи. Они обратились к правоохранителям. Жителю Светлогорска уже предъявлено обвинение, он задержан, но от дачи показаний отказывается. Его заключили под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее ФАН сообщал, что в Ленинградской области до смерти избили безработного белоруса. Бездыханное тело молодого человека обнаружили в городе Сланцы.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Калининградец нанес знакомому десять ударов по голове и бросил умирать на лестнице
россия калининград калининградская область
Комментировать