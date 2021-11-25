Калининградец нанес знакомому десять ударов по голове и бросил умирать на лестнице

Калининград, 25 ноября. Местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Оперативники установили, что на улице Гоголя курортного города Светлогорска 56-летний владелец некой квартиры выпивал в компании друзей, среди которых был обвиняемый. Тот подрался с его квартирантом, поскольку посчитал, что хозяина жилплощади несправедливо обижают.

«Нанес своему оппоненту не менее десяти ударов в область головы и тела, а потом вытащил его на лестничную клетку и отправился домой. Избитый скончался на месте преступления», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко.

Тело погибшего обнаружили соседи. Они обратились к правоохранителям. Жителю Светлогорска уже предъявлено обвинение, он задержан, но от дачи показаний отказывается. Его заключили под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее ФАН сообщал, что в Ленинградской области до смерти избили безработного белоруса. Бездыханное тело молодого человека обнаружили в городе Сланцы.