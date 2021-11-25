Улицу в Калининграде назовут в честь погибшего главы МЧС Зиничева

Калининград, 25 ноября. Улицу Полтавскую переименуют в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве. Об этом журналистам сообщил заместитель главы городской администрации Игорь Шлыков.

Полтавская сейчас находится в процессе застройки. Она расположена в Ленинградском районе между улицами Согласия и Челнокова. В скором времени там должны появиться школа и детский сад.

«Этот район очень быстро развивается, я уверена, что улица имени Зиничева станет достаточно популярной, и память погибшего будет увековечена достойно», — сказала корреспонденту ФАН местная жительница Алина В.

Бывший губернатор Калининградской области Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга. Он попытался спасти подчиненного. ЧП случилось 8 сентября во время учений в Норильске.