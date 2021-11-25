Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 ноября 15:57
15:57
Происшествия
Суд рассмотрит 16 декабря дело о штрафе Telegram на 8 млн рублей
15:56
Общество
Автоэксперт Золоторенко рассказал о проблемах работы такси и каршеринга в Крыму
15:55
Экономика
Банк России повысил официальные курсы валют на 26 ноября
15:50
Общество
Кехман объяснил ситуацию с молельной комнатой в МХАТ имени Горького
15:47
Общество
Профессор Соловьева указала на необходимость юридической поддержки для пострадавших от насилия женщин
15:45
Политика
Политолог Молчанов: Киев заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе
15:45
Весь мир
Власти Сан-Паулу демонтировали символ процветания из-за роста уровня бедности и голода
15:43
Весь мир
Сирийские беженцы возвращаются домой из Иордании и Ливана
15:42
Армия
Путин: Россия и Сербия активно развивают сотрудничество в военной сфере
15:41
Общество
Спектакль «Час пробил!» собрал поклонников Стравинского в Петербурге
Все новости

Улицу в Калининграде назовут в честь погибшего главы МЧС Зиничева

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 14:26
Общество
Улицу в Калининграде назовут в честь погибшего главы МЧС Зиничева
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Калининград, 25 ноября. Улицу Полтавскую переименуют в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве. Об этом журналистам сообщил заместитель главы городской администрации Игорь Шлыков. 

Полтавская сейчас находится в процессе застройки. Она расположена в Ленинградском районе между улицами Согласия и Челнокова. В скором времени там должны появиться школа и детский сад. 

«Этот район очень быстро развивается, я уверена, что улица имени Зиничева станет достаточно популярной, и память погибшего будет увековечена достойно», — сказала корреспонденту ФАН местная жительница Алина В. 

Бывший губернатор Калининградской области Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга. Он попытался спасти подчиненного. ЧП случилось 8 сентября во время учений в Норильске.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Улицу в Калининграде назовут в честь погибшего главы МЧС Зиничева
россия калининград калининградская область
Комментировать