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Цена за банку красной икры в Калининграде достигла 800 рублей
Общество
Цена за банку красной икры в Калининграде достигла 800 рублей
ФАН  /  Лилия Щеблыкина

Калининград, 25 ноября. Цены на красную икру в регионе достигли рекордных показателей. Баночка деликатеса стала стоить 800 рублей. 

«Хотела запастись икрой к новогоднему столу, но цену взвинтили так, что теперь в этом нет необходимости!» — рассказала корреспонденту ФАН местная жительница Валерия В. 

Она утверждает, что столкнулась с подобным впервые. По ее словам, раньше икру можно было приобрести по цене, не превышавшей 600 рублей.

Цена за банку красной икры в Калининграде достигла 800 рублей
ФАН / Лилия Щеблыкина

Корреспондент ФАН отправился на рынок «Сельма» и лично убедился в правоте жительницы Калининграда. За 600 рублей в регионе можно приобрести только скоропортящийся продукт.

Цена за банку красной икры в Калининграде достигла 800 рублей
ФАН / Лилия Щеблыкина

100 грамм лососевой икры стоят 650 рублей, чуть дешевле обойдется кета — в 580 рублей. Икра горбуши продается в железных банках по 130 грамм и стоит не меньше 800 рублей. По цене в 550 рублей можно купить только 100 грамм, но не на новогодний стол. Деликатес упаковывается в негерметичные пластиковые контейнеры. 

Ранее ФАН сообщал, что в России может рекордно подорожать красная икра. На нее был большой спрос в Японии.

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россия калининград калининградская область
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