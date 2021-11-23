Калининградские пожарные спасли из горящего жилого дома на улице Грига пять человек

Калининград, 23 ноября. Возгорание в многоквартирном доме на улице Грига произошло ночью. Спасатели успели вовремя эвакуировать пятерых жильцов, сообщили в ГУ МЧС России по Калининградской области.

Очевидцы пожара сообщили о случившемся в экстренную службу 112. На место инцидента прибыли огнеборцы и установили, что выгорел почти весь подъезд жилого дома. Первым делом пожарные вывели людей из охваченного огнем здания, после чего спасли еще пятерых человек.

«Причиной возгорания могла стать сгоревшая проводка. Весь дом остался без света», — сообщили в ведомстве.

Информация о пострадавших и погибших не поступала. Следователи устанавливают причины и обстоятельства ЧП.

Не так давно спасатели вытащили из огня двух малолетних детей, сообщал телеканал «360». Пожар произошел в одном из частных домов в Тюмени.