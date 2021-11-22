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Цемент в Калининградской области подорожал на 58%
Общество
Цемент в Калининградской области подорожал на 58%
vostokcement.ru  /  Востокцемент

Калининград, 22 ноября. За месяц цемент в Калининградской области подорожал на 58%. Об этом сообщают в Калининградстате.

Строительные материалы возглавили рейтинг прибавивших в цене товаров региона. Цемент находится на первом месте. Второе с подорожанием на 29,27% занял кирпич. 

Среди самых дорогих непродовольственных товаров также находятся женские головные уборы (+12,79% за месяц), навесные кухонные шкафы (+7,98%) и костюмы для детей ясельного возраста (+12,79%). 

«Ремонт делать просто невозможно, скорее бы уже закончить и перестать смотреть на цены в строительных магазинах. Я понимаю, что стройка в квартире — это не навсегда, но зачем же так повышать стоимость необходимого?»  — сказала корреспонденту ФАН горожанка Валерия Ю. 

Ранее ФАН сообщал, что арматура и горячий прокат в России подорожали за год более чем вдвое. Рост показателей затронул и отходы черных металлов. 

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