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Аферисты внесли жительницу Калининграда в список привитых от коронавируса без ее ведома

Происшествия
Аферисты внесли жительницу Калининграда в список привитых от коронавируса без ее ведома
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Калининград, 22 ноября. Жительница Калининградской области стала жертвой мошенников, которые воспользовались ее данными для оформления сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. Девушка утверждает, что сама прививку не делала.

По словам калининградки, ей неожиданно пришло оповещение с российского портала «Госуслуг» о том, что она якобы успешно вакцинировалась от COVID-19. В тексте сообщалось, что для нее в течение суток будет сформирован QR-код, пишет портал Общественная Служба Новостей.

«Судя по данным на сайте, я прошла иммунизацию в городе Багратионовск Калининградской области, хотя никогда там не была», — уверяет девушка.

В оповещении было также указано, в какой больнице и каким препаратом она прививалась. Не исключено, что личными данными местной жительницы могли воспользоваться мошенники для своих личных целей. Однако остается вопрос, откуда они их получили.

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мошенники калининградская область вакцинация коронавирус
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