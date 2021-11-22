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Жительницу Калининграда оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление соседки в Сети
Общество
Жительницу Калининграда оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление соседки в Сети
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Калининград, 22 ноября. Местная жительница обратилась в прокуратуру Калининградской области с требованием провести проверку по факту оскорбления в интернет-чате, и его удовлетворили. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Было возбуждено административное дело. Соседка оскорбила ее грубой нецензурной бранью, унизила честь и достоинство калининградки.

«Постановлением мирового судьи виновной назначено административное наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило», — сообщают в пресс-службе прокуратуры. 

Агрессивная жительница Калининграда привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Теперь она должна пополнить городскую казну. 

Ранее ФАН сообщал, что красноярский чиновник не стал извиняться за оскорбления в адрес местных жителей. Он называл их «нытиками». 

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россия калининград калининградская область
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