Жительницу Калининграда оштрафовали на три тысячи рублей за оскорбление соседки в Сети

Калининград, 22 ноября. Местная жительница обратилась в прокуратуру Калининградской области с требованием провести проверку по факту оскорбления в интернет-чате, и его удовлетворили. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Было возбуждено административное дело. Соседка оскорбила ее грубой нецензурной бранью, унизила честь и достоинство калининградки.

«Постановлением мирового судьи виновной назначено административное наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило», — сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Агрессивная жительница Калининграда привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Теперь она должна пополнить городскую казну.

Ранее ФАН сообщал, что красноярский чиновник не стал извиняться за оскорбления в адрес местных жителей. Он называл их «нытиками».