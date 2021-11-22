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Рельсобус насмерть сбил 21-летнего парня в Калининграде

Общество
Рельсобус насмерть сбил 21-летнего парня в Калининграде
vk.com  /  Калининградская железная дорога

Калининград, 22 ноября. Рельсобус сбил насмерть 21-летнего молодого человека. Об этом сообщили в региональном следственном отделе на транспорте СК РФ.

Мужчина получил слишком серьезные травмы. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло, рассказали ФАН в пресс-службе Калининградской железной дороги.

Скорую помощь и полицию вызвала локомотивная бригада. Все случилось 20 ноября около 18:00 на перегоне Голубево-Калининград в районе ул. Камской. Рельсобус направлялся в город. 

Погибший был прилично одет, при нем найдены наушники. Почему он не услышал звуки приближения состава, неизвестно. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. 

Ранее ФАН сообщал, что электричка сбила ребенка в калининградском микрорайоне Сельма. Он остался инвалидом. 

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