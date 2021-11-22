Калининград, 22 ноября. Осужденный на 10 лет 24-летний заключенный укусил сотрудника исправительной колонии за предплечье. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в СУ СК России по Калининградской области.

«Осужденный в 2018 году за кражи, разбой, угон и похищение документов заключенный повредил видеокамеры, установленные в одном из помещений колонии. За это его водворили в Следственный изолятор. 16 ноября в ходе проведения обыска перед помещением туда он укусил сотрудника исправительной колонии за предплечье с целью воспрепятствовать его законным действиям», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета региона Наталья Гацко.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательной базы.

«За преступление, в совершении которого подозревается осужденный, уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — отметил исполняющий обязанности руководителя СО по Центральному району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области Станислав Сергеевич Щербич.

Ранее ФАН сообщал, что Следственный комитет начал проверку по факту избиения школьницы в Новосибирске. Она оказалась участницей драки.