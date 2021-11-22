Задержанный в Дании экипаж «Академика Иоффе» переместили на другое судно

Калининград, 22 ноября. Экипаж судна «Академик Иоффе», задержанный в Дании, переместили на другое судно. Корабль направляется в Калининград. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства науки и высшего образования России.

«Все участники научной экспедиции перемещены с научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» на борт «Академика Николая Страхова» и направляются в порт Калининграда», — сказано в сообщении.

О том, что российское судно «Академик Иоффе» задержано, стало известно днем 4 ноября. 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника находились на борту. Канадская компания One Ocean Expeditions Ltd подала иск, на основании которого был остановлен корабль. Причиной для этого, согласно некоторым данным, послужил долг перед фрахтователем.

«Академик Иоффе» принадлежит Институту океанологии им. П.П.Ширшова РАН. Используется, в том числе, для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

Ранее ФАН сообщал, что в Дании арестовано российское исследовательское судно «Академик Иоффе». Причиной стало судебное разбирательство.