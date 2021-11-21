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Школьники утопают в грязи из-за разрушения застройщиком дороги под Калининградом
Общество
Школьники утопают в грязи из-за разрушения застройщиком дороги под Калининградом
vk.com  /  Подслушано Гурьевск - Новая резиденция

Калининград, 21 ноября. Школьники поселка Поддубное в Калининградской области, возвращаясь из учебных заведений, вынуждены преодолевать целую полосу препятствий по пути в собственные дома. Дело в том, что дорога в их поселке была разрушена грузовыми автомобилями застройщика ЖК «Квадрум-парк». 

«Технический въезд для многотоннажной строительной техники застройщик даже не заморачивался делать. Для покупателей оборудовали шикарный въезд, все выложено тротуарной плиткой. Все большегрузы, длинномеры, экскаваторы едут по нашей дороге. Разбили дорогу в хлам. Переговоры с застройщиком заканчиваются обещаниями, а количество проезжающих «тараканов» только возрастает», — рассказала местная жительница Елена Ю. в Сети.

Школьники утопают в грязи из-за разрушенной застройщиком дороги под Калининградом
vk.com / Подслушано Гурьевск - Новая резиденция

В управлении дорожного хозяйства города Гурьевска жителям пообещали установку запрещающего дорожного знака, но ситуация ухудшается с каждым днем. По дороге уже просто невозможно ходить. 

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде представитель застройщика ударил покупательницу квартиры по лицу и сломал ей ногу. Местная жительница пришла в офис к директоры фирмы. 

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россия калининград калининградская область
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