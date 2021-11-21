Олег Газманов записал новую песню вместе со своим сыном

Калининград, 21 ноября. Известный певец Олег Газманов записал совместный трек со своим сыном Родионом. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Как сын с отцом песню записывали. Главное — вместе и дружно! Вы точно не угадаете, какая это была песня, поэтому наберитесь терпения!» — рассказал Газманов-старший в социальной сети.

Оказалось, что артисты приняли участие в телепередаче «Две звезды» на «Первом канале». Они соревновались в музыкальных талантах с другими семейными дуэтами и исполнили песню «Ясные дни».

О выступлении высказались местные жители. По их мнению, оно вышло зажигательным.

«Газманов снова забрал ясные дни! У нас уже неделю дождь идет, когда же это кончится? С Родионом выступили классно, уже посмотрела!» — скала корреспонденту ФАН горожанка Анастасия Ж.

Ранее ФАН сообщал, что Олег Газманов задумался о завершении музыкальной карьеры. 22 июля ему исполнилось 70 лет.