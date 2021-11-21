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Олег Газманов записал новую песню вместе со своим сыном

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 19:53
Шоу-бизнес
Олег Газманов записал новую песню вместе со своим сыном
Global Look Press  /  Vadim Tarakanov

Калининград, 21 ноября. Известный певец Олег Газманов записал совместный трек со своим сыном Родионом. Об этом он сообщил в своем Instagram. 

«Как сын с отцом песню записывали. Главное — вместе и дружно! Вы точно не угадаете, какая это была песня, поэтому наберитесь терпения!» — рассказал Газманов-старший в социальной сети. 

Оказалось, что артисты приняли участие в телепередаче «Две звезды» на «Первом канале». Они соревновались в музыкальных талантах с другими семейными дуэтами и исполнили песню «Ясные дни».

О выступлении высказались местные жители. По их мнению, оно вышло зажигательным. 

«Газманов снова забрал ясные дни! У нас уже неделю дождь идет, когда же это кончится? С Родионом выступили классно, уже посмотрела!» — скала корреспонденту ФАН горожанка Анастасия Ж. 

Ранее ФАН сообщал, что Олег Газманов задумался о завершении музыкальной карьеры. 22 июля ему исполнилось 70 лет. 

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