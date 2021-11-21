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Варварски пристегнутую собачку на два часа бросили у машины под дождем в Калининграде
Общество
Варварски пристегнутую собачку на два часа бросили у машины под дождем в Калининграде
vk.com  /  pr scr vk.com

Калининград, 21 ноября. Местная жительница на два часа оставила свою маленькую собачку прижатой к дверце автомобиля из-за того, что та имеет проблемы недержания. Горожанке захотелось подольше прогуляться по магазинам, и она решила бросить животное под дождем. Об этом рассказывают в одном из местных популярных пабликов. 

«Несколько часов промокшее бедное животное не имело возможности куда-то спрятаться от шквального ветра и дождя. Я с другими неравнодушными отстегнул животинку и забрал в машину. Комментарий владельцев был прост — мы просто отвлеклись, в этот раз загулялись в магазинах. Из-за того, что собака писается, мы ее всегда так оставляем», — сообщает калининградец Илья И. в Сети. 

Как удалось выяснить ФАН,  жители вызвали к торговому центру, у которого пристегнули животное, полицию. Изначально они хотели только усовестить владельцев животного, но когда узнали, что над псом регулярно издеваются из-за недержания, прибегнули к помощи правоохранительных органов. 

«Мы сами уехали ближе к 23 часам, хотя собаку нашли только в половине восьмого. Передали ее скучающим хозяевам»,  — рассказал Илья И. корреспонденту ФАН. 

Он считает, что хозяева забрали животное только с целью не усугублять конфликт. По его словам, калининградцы хотели поскорее отправиться домой. 

Ранее ФАН сообщал, что запертая в машине собака была спасена жителями Петербурга. В тридцатиградусную жару она провела шесть часов в душном салоне автомобиля. 

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