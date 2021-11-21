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Устроившего дебош в отеле калининградца задержали сотрудники Росгвардии
Происшествия
Устроившего дебош в отеле калининградца задержали сотрудники Росгвардии
vk.com  /  Управление Росгвардии по Калининградской области

Калининград, 21 ноября. Агрессивно настроенный мужчина пытался оскорблять сотрудника местного отеля и хотел начать с ним драку. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе Росгвардии. 

«Нарушение общественного порядка на улице Озерной пресек ближайший наряд группы задержания. Посетитель гостиницы находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе ведомства. 

Силовики оперативно прибыли на место. Несмотря на оказанное сопротивление, они задержали 34-летнего дебошира. Калининградец доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

Ранее ФАН сообщал, что Росгвардия задержала пьяного дебошира в баре Петрозаводска. Он устроил погром.

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россия калининград калининградская область
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