Устроившего дебош в отеле калининградца задержали сотрудники Росгвардии

Калининград, 21 ноября. Агрессивно настроенный мужчина пытался оскорблять сотрудника местного отеля и хотел начать с ним драку. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Нарушение общественного порядка на улице Озерной пресек ближайший наряд группы задержания. Посетитель гостиницы находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе ведомства.

Силовики оперативно прибыли на место. Несмотря на оказанное сопротивление, они задержали 34-летнего дебошира. Калининградец доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее ФАН сообщал, что Росгвардия задержала пьяного дебошира в баре Петрозаводска. Он устроил погром.