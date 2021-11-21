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Cемь человек пострадало в массовом ДТП под Калининградом ночью
Происшествия
Cемь человек пострадало в массовом ДТП под Калининградом ночью
vk.com  /  pr scr vk.com

Калининград, 21 ноября. Массовое ДТП произошло на зеленоградской трассе в Калининградской области. На месте работало пять бригад скорой помощи, ГИБДД, спасатели и пожарные. Об этом ФАН сообщают очевидцы. 

«Все случилось в районе поселка Сиренево. Volkswagen Golf выехал на встречку и протаранил Lada Vesta, был пожар», — рассказали корреспонденту ФАН. 

Пострадало семь человек. Все они были госпитализированы.

Cемь человек пострадало в ночном массовом ДТП под Калининградом
vk.com / pr scr vk.com

Пассажиры Volkswagen находятся в тяжелом состоянии. ФАН удалось в соцсетях связаться с одним из участников аварии.

«У меня перелом позвоночника и руки. Остальным хуже», — говорит корреспонденту ФАН Антон А. 

Ранее ФАН сообщал, что внезапный снегопад спровоцировал массовое ДТП на трассе в Кузбассе. Участниками аварии стали сразу семь легковых автомобилей.

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