Пожарный расчет из Калининграда помог пенсионерке перейти шестиполосный проспект

Калининград, 19 ноября. Неравнодушные пожарные помогли пенсионерке пересечь шестиполосный проспект в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пенсионерка пыталась пересечь Ленинский проспект в районе магазина «Рубин» в неположенном месте. Пожилая горожанка оказалась в ловушке между трамвайными путями и разделительной полосой. Это заметил проезжавший мимо пожарный расчет.

«Пользуясь возможностями спецавтомобиля, они остановили автоцистерну, перегородив полосы встречного движения, вышли на дорогу и помогли бабушке добраться до тротуара», — рассказали в пресс-службе МЧС.

На днях спасатели Пермской городской службы не дали местному жителю умереть на морозе. Возвращавшиеся с вызова спасатели заметили мужчину, который замерзал возле дерева. Они оказали ему первую помощь, согрели и довезли до дома.