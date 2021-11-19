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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заразился коронавирусом
Общество
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заразился коронавирусом
gov39.ru  /  Правительство Калининградской области

Калининград, 19 ноября. Антон Алиханов заразился коронавирусом и самоизолировался на рабочем месте. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 

«У губернатора выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который был сдан накануне командировки в Москву. Антон Андреевич чувствует себя нормально, течение болезни не тяжелое, симптомов почти не наблюдается. Он проходит изоляцию на рабочем месте», — сообщил пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. 

Антон Алиханов ревакцинирован, поэтому заболевание, по словам представителя местных властей, переносит легко. Губернатор прошел полную процедуру вакцинации дважды.

Ранее ФАН сообщал, что Антон Алиханов отказался от мандата в Госдуму ради работы в Калининграде. Об этом он рассказал в ответ на вопрос одного из подписчиков в Instagram. 

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