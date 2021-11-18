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Пешеходы Калининграда изощренно мстят любителям неправильной городской парковки
Общество
Пешеходы Калининграда изощренно мстят любителям неправильной городской парковки
vk.com  /  pr scr vk.com

Калининград, 18 ноября. Жители устали бороться с автохамами и начинают принимать радикальные меры. Многочисленные подтверждения этого появились в социальных сетях. C обличительных постов горожане перешли к самой настоящей войне. Калининградцы скидывают на автомобили куски мяса и изрисовывают их краской. 

Пешеходы Калининграда изощренно мстят любителям неправильной городской парковки
vk.com / pr scr vk.com

Машину на улице Чайковского украсили непечатным словом, да так, что ремонт теперь должен обойтись ее хозяину в копеечку. Не менее изобретательно обошлись и с одним из автомобилистов в областном городе Гурьевске. 

Пешеходы Калининграда изощренно мстят любителям неправильной городской парковки
vk.com / pr scr vk.com

Пиком гнева горожан стал скинутый на автомобильное стекло кусок мяса. Он пробил огромную дыру в лобовом стекле машины. 

Пешеходы Калининграда изощренно мстят любителям неправильной городской парковки
vk.com / pr scr vk.com

Cтоль жесткие меры вызывают одобрение у некоторых жителей Калининграда. Они рассказали об этом корреспонденту ФАН

«Правильно делают, таких умников пруд пруди, и нет управы на таких парковщиков! Я сам водитель, но всегда ставлю машину там, где разрешено. Лучше пройду пару сотен метров, но буду человеком!» — говорит корреспонденту ФАН Виталий В.

Находятся и те, которые характеризует происходящее как хулиганство. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ФАН высказал Антон О. 

«Умышленная порча имущества, штраф, компенсация вреда и срок до двух лет. В принципе вполне достойное наказание таким художникам», — заявляет он корреспонденту ФАН Антон О.

Ранее ФАН сообщал, что автохам на тротуаре разбил телефон не пропускавшего его юноши в Петербурге. Водитель был на элитной иномарке Hamann. 

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