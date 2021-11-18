Европейские авиакомпании начнут летать через калининградский аэропорт «Храброво»

Калининград, 18 ноября. Режим открытого неба седьмой степени «Свободы воздуха» введен в региональном аэропорту «Храброво» сроком на пять лет. Об этом сообщают в пресс-службе аэроузла со ссылкой на решение Минтранса РФ.

«Сейчас, с получением седьмой «свободы», мы выходим на другой уровень, нам есть, что конкретно предлагать авиаперевозчикам. Заинтересованность в полетах в Калининград на сегодняшний день выразили Wizz Air, Ryanair, EasyJet и ряд других авиакомпаний. Уже к началу весенне-летней навигации ожидаем конкретных полетных программ от европейских авиакомпаний», — рассказал журналистам директор аэропорта Александр Корытный.

Преимущество регионального аэропорта заключается в том, что авиакомпаниям позволят перевозить пассажиров и грузы не только в свою страну, но полеты будут выполняться только в страны, с которыми у России возобновлено авиасообщение. Ограничения на перемещения по воздуху сохранятся из-за пандемии коронавируса.

«После упразднения режима МПП с Польшей это первая радостная новость! Раньше то хоть туда можно было поехать. Слава богу, что хоть какие-то преимущества проживания здесь вернулись», — сказа корреспонденту ФАН местная жительница Мария В.

Ранее ФАН сообщал, что в России зафиксировано снижение стоимости авиаперелетов. Средняя цена билета туда-обратно в октябре составила 9,5 тысячи рублей.