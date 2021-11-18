Овощи из «борщевого набора» подорожали до 70% в Калининграде

Калининград, 18 ноября. Некоторые овощи «борщевого набора» в регионе подорожали более чем на 70% за год. Такие данные опубликовал Калининградстат.

Свежие огурцы прибавили в цене на 71,49%, помидоры на 65,52%, картофель на 53%. Данные сопоставляются с октябрем прошлого года.

Стала стоить больше и свекла, она подорожала на 41,05%. Ее цена снижалась с июля по октябрь 2021 года, но из пятерки самых дорогих продуктов она все равно не вышла. Репчатый лук прибавил в цене на 40,24%.

«Цены взлетели так, что просто ужас! Детские копейки, декретные копейки! Слов нет» — сказала корреспонденту ФАН местная жительница Василиса В.

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы возмущены резким подорожанием гречневой крупы и яиц. Цена последних достигла 92 рублей.