Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 17:35
17:35
Происшествия
Пятеро полицейских задержали школьницу в Петербурге за переход дороги в неположенном месте
17:27
Политика
Путин заявил, что саммит с Байденом приоткрыл возможности для диалога России и США
17:25
Шоу-бизнес
Маша Распутина обиделась на Андрея Малахова из-за выпуска шоу с ее дочерью
17:25
Экономика
Политолог Рар предсказал будущее «Северного потока — 2» после победы в немецком суде
17:24
Политика
Политолог Зудин назвал публикацию переписки Лаврова по Донбассу историческим шагом
17:23
Общество
Новосибирцы помогли вернуться домой замерзающему без денег на трассе вахтовику
17:22
Экономика
Пострадавшим от локдауна предпринимателям из Самары выплатили 458 млн рублей
17:22
Шоу-бизнес
Хромченко осадила хирурга Блохина за совет участнице «Модного приговора» увеличить грудь
17:18
Политика
Депутат Морозов назвал ликвидацию «СП-2» главной целью антироссийских настроений на Западе
17:18
Общество
Европейские авиакомпании начнут летать через калининградский аэропорт «Храброво»
Все новости

Овощи из «борщевого набора» подорожали до 70% в Калининграде

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 16:26
Экономика
Овощи из «борщевого набора» подорожали до 70% в Калининграде
pixabay.com  / 

Калининград, 18 ноября. Некоторые овощи «борщевого набора» в регионе подорожали более чем на 70% за год. Такие данные опубликовал Калининградстат. 

Свежие огурцы прибавили в цене на 71,49%, помидоры на 65,52%, картофель на 53%. Данные сопоставляются с октябрем прошлого года.

Стала стоить больше и свекла, она подорожала на 41,05%. Ее цена снижалась с июля по октябрь 2021 года, но из пятерки самых дорогих продуктов она все равно не вышла. Репчатый лук прибавил в цене на 40,24%. 

«Цены взлетели так, что просто ужас! Детские копейки, декретные копейки! Слов нет» — сказала корреспонденту ФАН местная жительница Василиса В. 

Ранее ФАН сообщал, что калининградцы возмущены резким подорожанием гречневой крупы и яиц. Цена последних достигла 92 рублей. 

 

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Овощи из «борщевого набора» подорожали до 70% в Калининграде
россия калининград калининградская область цены цены на продукты
Комментировать