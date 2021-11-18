Рекордное количество туристов ожидается на Новый год в Калининграде

Калининград, 18 ноября. На Новый год в регионе ожидают больше туристов, чем во время чемпионата мира по футболу. Тогда их число было самым большим за всю историю. Об этом сообщил министр туризма Калининградской области Андрей Ермак.

«На период новогодних праздников в этом году мы ждем рекорда, причем абсолютного. Мы в этом году рассчитываем, что приедет больше туристов, чем во время чемпионата мира по футболу и в 2019 году, когда у нас был введен режим электронных виз», — рассказал он журналистам.

Говоря о ситуации с ограничительными мерами, он вспомнил ноябрьские праздники, во время которых количество бронирований в гостиницах снизилось на 10%. Число пассажиров аэропорта «Храброво» при этом стало больше на 33%.

«Понятно, что условно все они расселились в частном секторе», — говорит министр туризма Калининградской области.

По его мнению, гостей в регион привлекает возможность прогуляться на берегу Балтийского моря, местные музеи. Калининградцы же оказались не готовы к приему большого количества гостей.

«А как же коронавирус и неуменьшающееся число заболевших? Туристические потоки в регион наоборот нужно уменьшить!» — сказал корреспонденту ФАН горожанин Ростислав В. «Утром мы читаем новости о количестве заболевших и умерших, а в обед узнаем, что на Новый год к нам приедут туристы со своими деньгами. Уж либо одно, либо другое, я испытываю когнитивный диссонанс!» — говорит Ксения С. корреспонденту ФАН. «Как можно вводить локдаун, а через некоторое время впускать тысячи туристов?» — удивляется Елена Ц.

Ранее ФАН сообщал, что названы наиболее востребованные у туристов направления на Новый год. 65–70% из них в этом году предпочли путешествия по России.