Тело мужчины обнаружено на первом этаже дома в Калининградской области

Калининград, 17 ноября. Мертвое тело бывшего зэка обнаружено пожарными во время тушения дома в поселке Зеленое Полесского района Калининградской области. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе СУ СК России по региона.

«Погибшим оказался 28-летний ранее судимый местный житель, его личность была установлена. Повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на его теле не обнаружено», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко.

telegram.com / Пресс-служба СУ СК России по Калининградской области

Предполагается, что причиной трагедии стала не затушенная вовремя сигарета. Проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза.

Ранее ФАН сообщал, что нижегородский пенсионер сгорел в своей квартире из-за сигареты. В отличие от своих 18 соседей, самостоятельно эвакуироваться он не смог.