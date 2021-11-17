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Тело мужчины обнаружено на первом этаже дома в Калининградской области
Происшествия
Тело мужчины обнаружено на первом этаже дома в Калининградской области
telegram.com  /  Пресс-служба Следственного комитета в Калининградской области

Калининград, 17 ноября. Мертвое тело бывшего зэка обнаружено пожарными во время тушения дома в поселке Зеленое Полесского района Калининградской области. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в пресс-службе СУ СК России по региона. 

«Погибшим оказался 28-летний ранее судимый местный житель, его личность была установлена. Повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на его теле не обнаружено», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Следственного комитета Наталья Гацко. 

Тело мужчины обнаружено на первом этаже дома в Калининградской области
telegram.com / Пресс-служба СУ СК России по Калининградской области

Предполагается, что причиной трагедии стала не затушенная вовремя сигарета. Проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. 

Ранее ФАН сообщал, что нижегородский пенсионер сгорел в своей квартире из-за сигареты. В отличие от своих 18 соседей, самостоятельно эвакуироваться он не смог. 

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