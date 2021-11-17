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Младенец обварился кипятком в Калининграде

Происшествия
Младенец обварился кипятком в Калининграде
pxhere.com  / 

Калининград, 17 ноября. Младенец обварился кипятком в микрорайоне Космодемьянском. Об этом корреспонденту ФАН сообщил источник в экстренных службах региона. 

«11-месячный мальчик получил ожоги 20% тела. Несчастный случай произошел 15 ноября, мать вызвала скорую спустя пол часа», — рассказали корреспонденту ФАН. 

Ребенок опрокинул на себя емкость с кипятком. Его плечи, грудь, живот и шея обварены. Медики диагностировали у младенца термические ожоги 1 и 2 второй степени. 

Состояние ребенка в момент госпитализации оценивалось как тяжелое. Сейчас он находится в ожоговом отделении клинической больницы. 

Ранее ФАН сообщал, что младенец стал жертвой ДТП с КамАЗом в Ингушетии. Погибло двое человек. 

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