Младенец обварился кипятком в Калининграде

Калининград, 17 ноября. Младенец обварился кипятком в микрорайоне Космодемьянском. Об этом корреспонденту ФАН сообщил источник в экстренных службах региона.

«11-месячный мальчик получил ожоги 20% тела. Несчастный случай произошел 15 ноября, мать вызвала скорую спустя пол часа», — рассказали корреспонденту ФАН.

Ребенок опрокинул на себя емкость с кипятком. Его плечи, грудь, живот и шея обварены. Медики диагностировали у младенца термические ожоги 1 и 2 второй степени.

Состояние ребенка в момент госпитализации оценивалось как тяжелое. Сейчас он находится в ожоговом отделении клинической больницы.

Ранее ФАН сообщал, что младенец стал жертвой ДТП с КамАЗом в Ингушетии. Погибло двое человек.