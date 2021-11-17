Калининградец скончался, когда хоронил своего домашнего кота

Калининград, 17 ноября. Местный житель умер, копая могилу для своего кота. Об этом корреспонденту ФАН сообщил источник в экстренных службах региона.

«Пятидесятидвухлетний калининградец с женой выбрали место для похорон домашнего любимца недалеко от поселка Пятидорожный. Копая могилу, хозяин животного потерял сознание и упал», — рассказали корреспонденту ФАН.

Скорую вызвали находившиеся неподалеку местные жители по просьбе жены погибшего. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Ранее ФАН сообщал, что кошка спасла многодетную семью от смерти в огне. Она первой заметила огонь и начала громко мяукать.